Tutto pronto McDonald' s apre a Bagheria e assume 63 persone | è l' undicesimo della provincia

Oggi apre il nuovo ristorante McDonald's a Bagheria, in via Santa Marina 49. È il undicesimo punto nella provincia e ha creato 63 posti di lavoro. Il locale si inserisce nel territorio con un team proveniente dal Comune di Bagheria e zone vicine. La cerimonia di apertura si svolge questa mattina, con la presenza di alcune autorità locali.

