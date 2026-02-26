Tutto in un attimo! Voragine si apre nella strada | le auto sprofondano

Due auto sono finite in una voragine improvvisa aperta nell’asfalto di un incrocio, creando panico tra i passanti. L’incidente ha causato scompiglio tra chi si trovava sul luogo, con le auto che sono sprofondate senza preavviso. La strada è stata immediatamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e accertamenti.

Momenti di forte tensione in strada quando due veicoli fermi a un incrocio, in attesa del verde, sono stati improvvisamente inghiottiti da una voragine apertasi sotto l’asfalto. Il terreno ha ceduto all’improvviso, facendo sprofondare le auto con i paraurti anteriori rivolti verso l’alto, in una scena che ha lasciato sotto shock automobilisti e passanti. L’episodio si è verificato a Omaha, dove il cedimento stradale ha coinvolto due conducenti che si trovavano in sosta regolare al semaforo. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, non si registrano feriti, un dato che rende l’accaduto ancora più sorprendente considerata la dinamica potenzialmente pericolosa dell’evento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

