Tutto cambiato all’ultimo lui che scompare… Achille Lauro e Fedez il retroscena a Sanremo

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 scorre secondo copione, tra luci puntate sull'orchestra e l'attesa per i grandi nomi in scaletta. Il pubblico dell'Ariston segue il ritmo serrato dello spettacolo, ignaro che dietro le quinte qualcosa stia cambiando. È tutto scritto, programmato, cronometrato. Almeno fino a quando la macchina perfetta della diretta televisiva non subisce una deviazione improvvisa che finisce per trasformare l'ordine delle esibizioni nel vero turning point della serata. Secondo la scaletta ufficiale, a introdurre sul palco Fedez e Marco Masini avrebbe dovuto essere Achille Lauro. Il compito era chiaro: presentare il loro brano "Male necessario" e accompagnare il pubblico verso uno dei momenti più attesi.

Sanremo 2026, il ‘giallo’ della scaletta: Achille Lauro doveva presentare Fedez, poi il cambio all’ultimo secondo “per evitare l’incontro”I cambi di scaletta, in tv, sono all’ordine del giorno, ma ce n’è uno che sta facendo particolarmente rumore sul web.

Se mancasse una notte, voglio un nuovo vestito Se per Dio siamo niente, di niente, di niente Un fuoco d'artificio #Perdutamente in ricordo delle vittime della strage di #CransMontana #Sanremo2026 #AchilleLauro - facebook.com facebook

