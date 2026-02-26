Non solo moda, ma anche beauty: i look beauty della seconda serata di Sanremo 2026 non sono meno di quelli della prima. In questa serata scintillano i look e artiste e artisti ci regalano nuove emozioni. Abbiamo commentato e votato anche stasera. Patty Pravo è quella Barbie che non sacrifichi con i tentativi da parrucchiera. Voto: 8 LDA e Aka7even ci mostrano il loro vero volto. Grazie per non essere saliti sul palco con la sfumatura. Voto: 7 Enrico Nigiotti continua col raccolto sbarazzino, che a noi lo sleek bun proprio non piace. Voto: 7 Pilar Fogliati assolutamente non valorizzata, ne nell’acconciatura, ne nel make-up. Perché? Voto: 4 Elettra Lamborghini starebbe bene anche struccata e spettinata, ma questo look sobrio compensa l’entusiasmo dell’abito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti i look beauty della seconda serata di Sanremo 2026: le nostre pagelle

Leggi anche: Tutti i look della seconda serata di Sanremo 2026: le nostre pagelle

Le nostre pagelle dei look beauty della prima serata di Sanremo 2026Come sono i look beauty della prima serata di Sanremo 2026? Abbiamo analizzato con cura i 30 big in gara sul palco dell’Ariston e abbiamo votato i...

Temi più discussi: Festival di Sanremo story: i beauty look più cool e cringe di sempre; Sanremo 2026: tutti gli outfit e beauty look della prima serata; I look nella storia del Festival di Sanremo: da Adriano Celentano a Elodie i più belli di tutti i tempi; Laura Pausini, i look della seconda serata di Sanremo 2026.

Tutti i modi di indossare le stelle nel beautyI modi di utilizzare le stelle nella bellezza, nel corso della storia, sono stati infiniti. Ma negli ultimi anni, dai primi Duemila fino ai 2010, e ora anche ai giorni nostri, alcune tendenze hanno ... cosmopolitan.com

Sanremo 2026: i beauty look più belli, serata dopo serataMeraviglioso il make up realizzato da Pablo Ardizzone per Patty Pravo, che con la sua Opera ha lasciato sul Festival un segno indelebile di stile. Cat eye raffinato ma non urlato, abbinato a labbra ... amica.it

Tutti i look mozzafiato di Pilar! Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti! #radio105 #sanremo2026 #extrafestival @pilarfogliati - facebook.com facebook