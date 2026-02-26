tutti i dischi di sanremo 2026

Da questa settimana, il mercato discografico si concentrerà principalmente sugli album degli artisti in gara al 76° festival di Sanremo, segnando un momento importante per il panorama musicale italiano. La partecipazione al festival spesso influenza le scelte di pubblicazione e promozione degli artisti, creando un fermento nel settore discografico che durerà fino alla fine della manifestazione.

Sanremo. Da questa settimana il mercato discografico sarà monopolizzato soprattutto dagli album degli artisti in gara al 76° festival di Sanremo. Negli ultimi anni il peso del festival sul mercato discografico italiano è raddoppiato passando da una quota dell’1,2% al 2,5%, in un’industria che registra un fatturato di oltre €. 330 milioni e che rappresenta il 10° mercato a livello globale. Il 27 febbraio escono gli album di Ermal Meta, Mara Sattei, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e la compilation ufficiale “Sanremo 2026”. “Funzioni vitali” è il sesto album di inediti di Ermal Meta, con “Stella stellina” con cui è in gara a questo Sanremo: segna un’importante evoluzione creativa per l’artista, che amplia il proprio universo con sonorità nuove, ricerca musicale e un approccio narrativo più profondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

