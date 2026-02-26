Turismo | la vera mozzarella? In mezzo al mare tra Livorno e Olbia

Un nuovo modo di pensare al turismo alimentare sta cambiando le rotte classiche. La mozzarella, simbolo della tradizione italiana, si può gustare anche lontano dai soliti percorsi, tra le acque di Olbia e Livorno. Questa scelta sposta l’attenzione su territori meno battuti, offrendo un’esperienza diversa a chi cerca autenticità e qualità. La proposta apre a nuove prospettive per chi desidera scoprire sapori autentici in luoghi insoliti.

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Riscrivete la geografia della mozzarella: lasciate stare Napoli e dintorni, quella vera, quella fresca appena fatta, la trovate in mezzo al mare, esattamente tra Olbia e Livorno o viceversa. Già perché da oggi, su Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie di Moby, arriva un vero e proprio caseificio: l' 'Angolo del Casaro', realizzato insieme a 'Latteria del Curatino', un marchio di Podere dei Leoni e Comat. Non sarà un angolo di vendita, ma un vero e proprio laboratorio, dove un mastro casaro, appunto, preparerà mozzarelle di bufala e di latte vaccino, bocconcini, ciliegine e trecce, davanti agli occhi dei passeggeri, che potranno consumarle direttamente, ma anche, ovviamente, portarle a casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

