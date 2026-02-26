Tumori della pelle e ricostruzione a Erba un ambulatorio unico con due specialisti in équipe

All’ospedale di Erba prende il via un nuovo servizio dedicato alla salute della pelle. È stato attivato l’Ambulatorio Multidisciplinare di dermatologia e chirurgia plastica, un progetto che mette insieme competenze diverse per offrire un percorso di cura integrato e personalizzato, dalla diagnosi precoce fino alla chirurgia ricostruttiva. “La diagnosi precoce – spiega Roberto Regazzini, dermatologo – è da sempre l’arma più potente, specialmente in ambito oncologico. Con questo ambulatorio, possiamo meglio gestire, secondo le necessità cliniche, i tempi tra la diagnosi o il sospetto diagnostico e l’intervento chirurgico, sia esso radicale quando necessario o pianificato in diverse fasi terapeutiche nei casi più complessi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

