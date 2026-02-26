Tubazione tranciata Codogno senz’acqua | grossi disagi in gran parte della città

Codogno (Lodi) – 26 febbraio 2026 – Tardo pomeriggio e prima serata di disagi a Codogno, a causa di un grave guasto alla rete idrica. Un trattore, impegnato in lavori agricoli nei campi dietro al vecchio Famila, nella zona Maiocca, ha tranciato accidentalmente una tubazione primaria, provocando una fenditura di circa 20 centimetri e una forte fuoriuscita d'acqua ad alta pressione. Parecchie vie senza acqua. L'incidente ha determinato un calo significativo della pressione, fino alla totale assenza di erogazione in diverse aree della città. Tra le zone maggiormente colpite figurano via Roma, via Alberici, via Dante, il quartiere San Giorgio, via Carducci, vicolo Campo, viale della Resistenza, i quartieri Don Bosco e San Biagio, via Zoncada, via monsignor Gennari, piazza Cadorna e altre vie limitrofe.