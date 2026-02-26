TS – Rimpianti Champions? A Bodo la Juve ha vinto abbiamo visto quanto sia difficile…

2026-02-26 01:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: La Juve sfiora l’impresa in Champions, o meglio la fa perché riesce a rimontare tre gol nei tempi regolamentari e a portare la sfida col Galatasaray ai supplementari. Poi. però, i turchi riescono a trovare due reti per evitare i calci di rigore ed eliminare proprio i bianconeri, stoici in dieci – per un rosso assurdo a Kelly – a tenere botta. Applausi e cori da parte dei tifosi per tutta la squadra al fischio finale, nonostante l’eliminazione, perché in campo i ragazzi ci hanno messo cuore, atteggiamento e onorando quel “fino alla fine” che non è soltanto un motto ma proprio il Dna del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

"Questi ragazzi morendo hanno vinto. Lo Stato ha vinto. Noi abbiamo vinto"Occhi lucidi, viso rigato dalle lacrime, voce tremante ma desiderosa di raccontare, rendere onore a chi è caduto per la difesa della legalità.

Zanetti commenta il sorteggio di Champions League: «Va fatta attenzione al Bodo, si è visto nell’ultimo turno! L’Inter in Champions vuole…»di Redazione Inter News 24Zanetti commenta il sorteggio di Champions League: «Va fatta attenzione al Bodo».

