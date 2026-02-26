TS – il comunicato e i dettagli

Dalla redazione di TS arriva la notizia che il legame tra la Juventus e il portiere Pinsoglio si conferma anche per la prossima stagione. Il giocatore, considerato una figura fondamentale nello spogliatoio, continuerà a far parte della rosa bianconera. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un prolungamento di un rapporto già consolidato nel tempo.

Il matrimonio tra la Juve e Pinsoglio continua: il terzo portiere bianconero è un uomo spogliatoio molto importante e anche nella prossima stagione avrà questo ruolo. Figure come la sua sono determinanti per fare da collante alla squadra, soprattutto in questo momento in cui i bianconeri stanno provando a rialzarsi e a ricostruire con Spalletti al comando. E collezionerà così la sua decima stagione con la maglia della Vecchia Signora. Questa la nota della società: “Carlo Pinsoglio ha prolungato il suo legame con la Juventus: la sua storia d’amore con i nostri colori proseguirà ufficialmente fino al 30 giugno 2027. Quello tra Pinso e il... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

