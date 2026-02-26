Trump bocciato dal tribunale federale statunitense | illegale la politica dell’amministrazione Usa di espellere i clandestini verso Paesi terzi

Il tribunale federale dichiara illegale la politica di espulsioni verso Paesi terzi voluta da Trump. Sentenza sospesa per 15 giorni. Continua il braccio di ferro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e i giudici americani. L’ultimo scontro arriva da un tribunale federale degli Usa che ha dichiarato illegale la politica di espulsioni verso Paesi terzi promossa dall’amministrazione del tycoon. Una bocciatura netta, firmata dal giudice federale Brian Murphy, che non è ancora definitiva perché l’efficacia della sentenza è sospesa per 15 giorni, il tempo concesso al governo per tentare l’ennesimo ricorso. Quel che è certo è che la parola scelta dal giudice non lascia spiragli, ossia “illegale” non sembra lasciare grandi margini di manovra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

