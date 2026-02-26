di Laura Valdesi SIENA La macchina di proprietà della pensionata, una 81enne che vive a Gaiole in Chianti, era rimasta coinvolta in un incidente dove aveva perso la vita una persona. A contattarla era stato un carabiniere, finto naturalmente. Era iniziata così, tre mesi fa, l’ennesima messinscena per truffare la vittima individuata nel Chianti. Era deceduto un orefice, si millantava. Il militare al telefono l’avvertiva che doveva preparare i soldi in contanti che aveva in casa più tutti i gioielli. A breve sarebbe passato dall’abitazione un perito in grado di valutare il valore. Sarebbero serviti per risarcire i danni conseguenti all’incidente stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffano anziana, condannati. Un anno e 4 mesi più la multa . Restituiti gli ori trovati negli slip

Gli ori della 90enne raggirata nascosti negli slip dal quindicenneAveva solo quindici anni il ragazzino che si era presentato a casa di una 90enne, peraltro già scampata a due tentativi di truffa, sempre telefonici.

Fermati al posto di blocco avevano gioielli nascosti negli slip: avevano truffato un'anziana per 40mila euroAvevano appena truffato un'anziana ed erano quasi riusciti a farla franca, persino al posto di blocco della polizia locale di Milano.

Temi più discussi: Truffa e furto ai danni di un'anziana, condannato un 57enne a quattro anni e otto mesi; Maxi truffa nella casa di riposo: 500mila euro sottratti ad anziani, otto gli arrestati; Il TF conferma la condanna: Madre e figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa | blue News; La maxi truffa agli anziani risparmiatori, sequestro per ex direttrice di ufficio postale nel Trapanese.

Finti poliziotti truffano due anziani. Condannata la coppia di malviventiAi napoletani di 52 e 30 anni che sono comparsi davanti al giudice una pena complessiva di cinque anni. Nei colpi messi a segno si erano fatti consegnare ingenti somme di denaro e gioielli per 15mila ... ilrestodelcarlino.it

Truffano un'anziana con il trucco del finto carabiniere per un totale di 300 mila euro a Firenze, due arrestiDue uomini arrestati a Firenze per truffa aggravata: sottratti gioielli a un’anziana, refurtiva da 300.000 euro recuperata dalla Polizia. virgilio.it

#AlifeDragoni- Finti carabinieri truffano anziana coppia, scappano con 50mila euro: due giovani incastrati #Cronaca #Carabinieri #Giovani #Truffe #Anziani #NanoTV - facebook.com facebook

Truffano un anziano fingendosi Carabinieri ma vengono scoperti: arrestati x.com