Truffa degli affitti brevi per il Giubileo scoperta dalla GdF

Da laverita.info 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno avviato un’indagine sui presunti abusi legati agli affitti brevi durante il Giubileo. Gli agenti hanno controllato diverse strutture e verificato le pratiche di affitto. Sono stati sequestrati documenti e registrazioni per chiarire la situazione. L’obiettivo è assicurarsi che tutte le attività rispettino le norme vigenti. Nessuna decisione finale è stata presa finora.

L’indagine, condotta dalla Compagnia di Velletri e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha fatto emergere una truffa milionaria il cui sistema si basava sulla pubblicazione, su siti e piattaforme online, di annunci relativi ad appartamenti per locazioni brevi e camere in bed e breakfast a Roma, in realtà inesistenti o non nella disponibilità degli inserzionisti. Le offerte erano rivolte in particolare a turisti, anche stranieri, intenzionati a soggiornare nella Capitale in vista del Giubileo. Una volta effettuati i pagamenti tramite carta di credito, le somme confluivano sui conti correnti di una società creata appositamente per raccogliere i proventi della truffa. 🔗 Leggi su Laverita.info

