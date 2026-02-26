Truffa degli affitti brevi per il Giubileo scoperta dalla GdF

Le forze dell'ordine hanno avviato un’indagine sui presunti abusi legati agli affitti brevi durante il Giubileo. Gli agenti hanno controllato diverse strutture e verificato le pratiche di affitto. Sono stati sequestrati documenti e registrazioni per chiarire la situazione. L’obiettivo è assicurarsi che tutte le attività rispettino le norme vigenti. Nessuna decisione finale è stata presa finora.

L'indagine, condotta dalla Compagnia di Velletri e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha fatto emergere una truffa milionaria il cui sistema si basava sulla pubblicazione, su siti e piattaforme online, di annunci relativi ad appartamenti per locazioni brevi e camere in bed e breakfast a Roma, in realtà inesistenti o non nella disponibilità degli inserzionisti. Le offerte erano rivolte in particolare a turisti, anche stranieri, intenzionati a soggiornare nella Capitale in vista del Giubileo. Una volta effettuati i pagamenti tramite carta di credito, le somme confluivano sui conti correnti di una società creata appositamente per raccogliere i proventi della truffa.