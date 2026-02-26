Truffa da 51 pagine | arrestata italiana per frode finanziaria a Lugano

Nel cuore del Canton Ticino, un'inchiesta finanziaria sta scuotendo la fiducia nel sistema degli investimenti. Una cittadina italiana di 51 anni, residente nel Luganese e titolare di società attive nel settore, è stata arrestata con accuse pesanti: appropriazione indebita, truffa, accettazione abusiva di depositi dal pubblico, riciclaggio di denaro e violazione della Legge federale sulle fideiussioni solidali Covid-19. Le indagini, coordinate dal Procuratore pubblico Daniele Galliano, rivelano un meccanismo preoccupante: fondi raccolti da clientela estera, promettendo guadagni elevati, sarebbero stati dirottati per coprire spese personali e rimborsare altri clienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Truffa da 930 euro: giovane denunciato per frode postaleSommario A Benevento, un giovane è stato denunciato per truffa ai danni di una donna di Montefalcione, spacciandosi come operatore delle Poste...

Truffa del falso nipote, coppia arrestata a Gaeta: bottino da 17mila euroGaeta, 30 gennaio 2026 – Prosegue senza sosta l’azione della Polizia di Stato nel contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e, più in...