Negli ultimi tempi, le tendenze nel mondo del make-up sono cambiate, spostando l’attenzione dai catwalk alle persone sedute in prima fila durante le sfilate. Sono proprio loro a influenzare le scelte di stile e i look più in voga, diventando punti di riferimento per appassionati e professionisti del settore. Questa trasformazione riflette un nuovo modo di interpretare le mode e le ispirazioni.

Questo articolo è pubblicato sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 3 marzo 2026. Molto è dipeso anche dal fatto che non c’è stato un rilevante cambio generazionale con le iconiche top model degli anni ’90, così speciali da mettere in ombra gli abiti stessi. Le modelle, sempre più omologate alla cosiddetta sour face, ovvero quell’espressione facciale crucciata, scontenta e distaccata ben descritta dall’iconica T-shirt del 2017 di Victoria Beckham con lo slogan Fashion stole my smile, sono nel tempo scese dal piedistallo delle trendsetter. Le star ospiti dei fashion show hanno preso il loro posto, creando uno spettacolo nello spettacolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Trucchi da prima fila

2XKO: Trucchi e Consigli da sapere prima di giocare2XKO è il primo picchiaduro completo di Riot Games e si capisce subito che non è stato progettato per essere “morbido” con i principianti.

Leggi anche: Nba in Europa, Milan in prima fila. Da solo o con l'Olimpia?

Try This Easy Cucumber Detox Drink for Quick Results!