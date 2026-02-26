Un uomo è stato trovato a terra in condizioni critiche, con evidenti ferite alle gambe. È stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ambulanza. Durante il tragitto, ha subito un arresto cardiaco e si sono attivati i soccorsi per tentare di stabilizzarlo. L’intera vicenda si è svolta nel giro di pochi minuti, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Riverso sul ciglio della strada, agonizzante, con forti dolori alle gambe. Poi la corsa in ambulanza e l’arresto cardiaco durante il tragitto in ospedale. Mohsin Siddiqui è spirato prima ancora di arrivare in pronto soccorso. Non è stato un malore a provocare la caduta e la morte del giovane uomo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Ragazzo di 23 anni trovato agonizzante in strada, muore in ospedale: «Nessun testimone». Il giallo della biciMistero a Torino dove un ragazzo di appena 23 anni è stato trovato agonizzante nella notte ed è poi morto in ospedale.

Temi più discussi: Trovato agonizzante in strada, muore in ambulanza: era padre di due figli piccoli - BresciaToday; Il Comune di Roverbella punta sul sociale: assistenza per i più fragili; Morte Bader, condannati a 9 anni i due imputati; Investito a Suzzara, 37enne muore in ospedale: identificato il pirata della strada, è un 81enne.

Trovato agonizzante in strada, muore in ambulanza: era padre di due figli piccoliMohsin Siddiqui è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Denunciato il pensionato che era al volante e non si è fermato ... bresciatoday.it

Potenza, trovato agonizzante in strada: spunta l’ipotesi dell’agguatoPOTENZA - È ancora avvolta nel mistero la vicenda di un diciottenne di Potenza, trovato ferito a Montereale domenica scorsa. Il giovane è in coma all’ospedale San Carlo di Potenza avendo riportato una ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Volo nel vuoto dal ponteggio: 67enne trovato agonizzante dopo 40 minuti - facebook.com facebook

#Sassari, il 26enne trovato agonizzante in casa è morto per cause naturali. L’autopsia chiarisce il caso, indagine archiviata x.com