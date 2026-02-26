Trigesimo di Mario Serpico alla Chiesa di San Raffaele

Oggi si tiene il trigesimo di una persona amata, un momento di riflessione che si svolge nella chiesa di San Raffaele. La cerimonia si svolge in un’atmosfera di raccoglimento, con i presenti che si riuniscono per ricordare e onorare chi se n’è andato. L’evento richiama amici, familiari e conoscenti a condividere un momento di commozione e ricordo.

C’è un silenzio particolare che accompagna l’addio alle persone perbene. Un silenzio fatto di rispetto, memoria e gratitudine. Così la famiglia ricorda Mario Serpico, uomo di cultura e di valori, capace di attraversare la vita con dignità anche nei momenti più difficili. Aveva letto i classici, amava il pensiero profondo e custodiva dentro di sé un’idea alta dell’esistenza. Pulito nei comportamenti, generoso nei gesti, leale nei rapporti umani, Mario rappresentava una figura rara, lontana dal cinismo e dalla superficialità del tempo presente. Non è stato un percorso semplice il suo. La durezza della vita, le delusioni, la brutalità di una realtà spesso volgare e distante dai grandi ideali lo hanno messo alla prova. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

