In una comunicazione recente si delineano elementi chiave sulle dinamiche di leadership a Trieste e sulle implicazioni di una potenziale partenza di una figura dirigente verso Roma. Le dichiarazioni ufficiali mirano a mettere in chiaro la gestione delle relazioni interne e il ruolo della rete imprenditoriale locale. Il sindaco valuta le voci riguardanti l’addio di Paul Matiasic, dirigente americano considerato vicino alla direzione orientata a Roma. Secondo le affermazioni diffuse, se una persona interessata al trasferimento decidesse di andarsene, dovrebbe procedere senza vincoli. La posizione ufficiale indica la disponibilità a ripartire da zero, come già successo in passato, attivando nuovamente un dialogo con gli imprenditori locali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Trieste pronta a ripartire senza l'azienda americana

