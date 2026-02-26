Trento pronta a ribaltare i pronostici in Supercoppa | le parole di Mendez e Sbertoli

A pochi giorni dall'inizio della Final Four della Supercoppa, gli atleti principali si preparano a mettere in mostra le proprie capacità sul campo. La competizione si preannuncia intensa, con le squadre pronte a sfidarsi per ottenere il miglior risultato possibile. La tensione cresce tra i protagonisti, che si concentrano sulle strategie da adottare per affrontare al meglio la fase decisiva del torneo.

Si avvicina la Final Four della Del Monte Supercoppa, un appuntamento che accende l’interesse per la precisione tecnica e la competitività tra squadre di alto livello. L’impegno che coinvolge Trieste mette in primo piano una semifinale significativa tra due formazioni adulte e pronte a mettere in campo experiencia, tattica e determinazione per provare a conquistare la finale. In casa Itas Trentino la situazione resta impegnativa a causa dell’assenza di Michieletto, ma resta forte lo spirito di una formazione con alle spalle una storia di successi. In archivio figura già tre Del Monte Supercoppa, l’ultima ottenuta nella stagione 2021-2022.... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mendez e Sbertoli: "Coppa Italia, un weekend di volley di altissimo livellomanca poco al debutto della stagione 2025/26 della superlega: a Bologna torna protagonista la final four della Del Monte Coppa Italia.

