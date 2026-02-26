Trenord assume | 3 ruoli chiave per rivoluzionare i trasporti

Trenord avvia una campagna di reclutamento per macchinisti, addetti vendite online e supply chain specialist. Trenord ha avviato una nuova campagna di reclutamento per macchinisti, addetti vendite online e supply chain specialist. Le candidature sono aperte dal 25 febbraio al 11 marzo sul sito dell’azienda. L’iniziativa risponde alla crescente domanda di servizi ferroviari in Lombardia e alla necessità di modernizzare la flotta e i servizi. La selezione per macchinisti prevede un percorso formativo di sei mesi per ottenere la licenza europea e il certificato complementare A4B1, seguito da cinque mesi di addestramento pratico. I candidati ideali devono avere un diploma di scuola media superiore, preferibilmente con residenza in Lombardia e almeno due anni di esperienza nel settore tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

