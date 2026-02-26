Tredici Pietro imita la mamma | Sei stato bravissimo il mio bimbo

Durante un evento a Sanremo, il cantante Tredici Pietro ha condiviso un momento in cui ha imitato la voce della madre, ricevendo parole di incoraggiamento e affetto. Ha spiegato come questa scena sia stata spontanea e rappresenti un legame speciale con la famiglia. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione di molti presenti, portando alla luce un aspetto più intimo della sua personalità.