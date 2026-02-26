Tredici Pietro imita la mamma | Sei stato bravissimo il mio bimbo
Durante un evento a Sanremo, il cantante Tredici Pietro ha condiviso un momento in cui ha imitato la voce della madre, ricevendo parole di incoraggiamento e affetto. Ha spiegato come questa scena sia stata spontanea e rappresenti un legame speciale con la famiglia. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione di molti presenti, portando alla luce un aspetto più intimo della sua personalità.
(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 Il cantante Tredici Pietro racconta la reazione della mamma alla sua esibizione al Festival di Sanremo, imitandone la voce: “Bravissimo, il mio bimbo” Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Tredici Pietro a Sanremo, la dedica di Morandi: “Resti il mio bambino, ti guarderò emozionato e orgoglioso”
Sanremo 2026, Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino”Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 c’è anche Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi.
Tredici Pietro imita la mamma: Sei stato bravissimo, il mio bimbo
Temi più discussi: Il testo e il significato della canzone Uomo che cade di Tredici Pietro a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Tredici Pietro: Sono scappato dal cognome Morandi ora lo celebro; Tredici Pietro: Solo chi cade si rialza. A Sanremo canto la forza degli errori; La prima serata di Sanremo 2026, cos'è successo: i momenti salienti e la classifica provvisoria.
Tredici Pietro imita la mamma: Sei stato bravissimo, il mio bimbo(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 Il cantante Tredici Pietro racconta la reazione della mamma alla sua esibizione al Festival di Sanremo, imitandone la voce: Bravissimo, il mio bimbo Fonte: ... la7.it
Tredici Pietro non è (solo) il figlio di Gianni MorandiTredici Pietro, è figlio d'arte e un artista che ha attraversato l’ombra per trovare la propria luce. Il cognome resta, ma non è più la prima cosa che si nota ... gqitalia.it
Sanremo 2026, generazioni a confronto Il Festival è iniziato: ecco i nostri brani preferiti! Tra i big in gara anche tanti “figli d’arte”: Tredici Pietro (rap in casa Morandi), LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e Leo Gassmann. Ne parliamo con Mara Pedrabissi e Anna Pin facebook
Sanremo 2026, Tredici Pietro racconta a RTL 102.5 il suo esordio sul palco dell’Ariston #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com