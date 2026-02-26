Tredici Pietro imita la mamma | Sei stato bravissimo il mio bimbo – Il video

Un video diffuso online mostra Tredici Pietro che imita la voce della mamma, complimentandosi con il proprio bambino e usando parole affettuose. La scena cattura l’attenzione di chi segue da vicino le sue attività, suscitando commenti tra i fan. La registrazione, condivisa sui social, ha generato diverse reazioni tra gli spettatori, che hanno apprezzato il momento di intimità familiare.

Tredici Pietro imita la mamma: "Sei stato bravissimo, il mio bimbo"(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 Il cantante Tredici Pietro racconta la reazione della mamma alla sua esibizione al Festival di Sanremo, imitandone la voce: Bravissimo, il mio bimbo