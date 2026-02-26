Tre suore uccise Omicidio choc l’orrore sui corpi e la svolta | l’annuncio dei carabinieri chi hanno arrestato

Un’operazione silenziosa, scattata alle prime luci dell’alba, ha riportato al centro dell’attenzione uno dei delitti più efferati che abbiano colpito la comunità italiana all’estero negli ultimi anni. I carabinieri del comando provinciale di Parma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Parma, su richiesta della Procura parmigiana, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di aver preso parte a un triplice omicidio aggravato. Un provvedimento che arriva a oltre undici anni di distanza dai fatti, ma che riapre una ferita mai rimarginata. Al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Parma c’è l’uccisione di tre religiose italiane, assassinate in Burundi tra il 7 e l’8 settembre 2014. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Parma, arrestato un 50enne per le tre suore uccise in Burundi nel 2014I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo, un 50enne, che sarebbe coinvolto nell'uccisione delle tre suore missionarie italiane, assassinate in... Leggi anche: “Lo hanno arrestato”. Choc nello sport italiano, la scoperta dei carabinieri Temi più discussi: Omicidio di tre suore saveriane in Burundi: 50enne arrestato a Medesano; Uccide tre suore e scappa, l'aggressione, la polizia segreta e i segni di violenza sui corpi: arrestato un uomo. Il triplice omicidio; Suore uccise in Burundi nel 2014, arrestato un 50enne che viveva a Parma. C'è anche una padovana; Suore italiane uccise in Burundi nel 2014, arrestato il presunto omicida -. Suore italiane uccise in Burundi nel 2014, arrestato il presunto omicidaPARMA (ITALPRESS) - Custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Parma per un 50enne originario del Burundi, gravemente indiziato dell'omicidio di tre s ... msn.com Suore uccise in Burundi, arrestato burundese collaboratore della missione attivo anche a ParmaSvolta nel Cold case delle tre suore di Parma uccise in Burundi nel 2014. I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo coinvolto nell'uccisione delle tre missionarie saveriane, brutalmente assassina ... rainews.it SUORE UCCISE IN BURUNDI: PRIMO ARRESTO DOPO 12 ANNI - C'è una svolta clamorosa nel caso delle tre suore missionarie uccise in Burundi ormai dodici anni fa. I carabinieri di Parma, in queste ore, hanno infatti arrestato un uomo, un 50enne originari - facebook.com facebook I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo coinvolto nell'uccisione delle tre missionarie saveriane italiane, brutalmente assassinate in Burundi tra il 7 e l'8 settembre 2014 a Bujumbura. Suor Olga Raschietti (83 anni), suor Lucia Pulici (75 anni) e suor Ber x.com