Tre spacciatori picchiano poliziotti per tentare la fuga | arrestati

Tre persone sono state fermate dalla polizia mentre tentavano di scappare dopo aver resistito durante un controllo. I fermati sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e sono stati portati in commissariato. L’episodio si è verificato in centro città e ha coinvolto anche alcuni agenti che sono stati aggrediti durante l’intervento. La situazione è tornata alla normalità poco dopo.

Bologna, 26 febbraio 2026 – La polizia ha arrestato tre cittadini stranieri per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. I tre sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: l'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile nell'area di spaccio del parcheggio cittadino di via Don Giuseppe Bedetti. Durante un servizio di osservazione, gli agenti hanno notato movimenti sospetti tra tre giovani nordafricani che entravano in contatto con presunti acquirenti. In particolare, sono state documentate cessioni di sostanza stupefacente a favore di soggetti italiani, fermati poco dopo e trovati in possesso di dosi di cocaina appena acquistata.