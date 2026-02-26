Tre dossier incandescenti bloccano il Parlamento | tempi stretti

In un Parlamento diviso e con i tempi stretti dalla campagna referendaria, tre dossier 'caldi' rischiano di slittare: la riforma della Rai, la legge elettorale e il disegno di legge sull'antisemitismo. A meno di un mese dal voto del 22-23 marzo, i partiti si scontrano su tempi e contenuti, mentre il centrodestra punta a depositare il testo della legge elettorale prima del referendum. La partita più incandescente è quella sulla Rai. La presidente della Commissione di vigilanza, Barbara Floridia, ha fissato per l'11 marzo l'audizione dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Ma il centrodestra chiede che avvenga dopo il referendum, mentre l'opposizione minaccia proteste se martedì non arriverà in aula il Media Freedom Act. 🔗 Leggi su Ameve.eu

