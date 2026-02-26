Tre denunce al giorno un arresto ogni quattro | sequestrati più di 26 chili di droga

Quasi tre denunce al giorno, 880 in tutto il 2025, e un arresto ogni quattro, ben 85 lo scorso anno (più che nel 2024): di questi, 58 per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, con oltre 26,3 chilogrammi di droga sequestrati. Sono i numeri resi noti dal nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia Locale di Brescia, al termine di un anno intenso in cui sono stati ottenuti "risultati importanti nell'azione di contrasto alla criminalità sul territorio": i numeri della Locale cittadina "testimoniano la grande attività svolta dagli agenti specializzati a tutela della sicurezza e della legalità". Nel 2025, come detto, il nucleo di... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tor Bella Monaca, sequestrati tre chili di droga, armi e munizioni: quattro ragazzi arrestatiQuattro persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dei controlli antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma.

Cannabis shop al setaccio, sequestrati oltre tre chili di drogaIdentificate 730 persone, arrestato e denunciato un cittadino straniero per resistenza a pubblico ufficiale, arrestate altre nove persone per i reati...

Un giorno di controlli antidroga Tre denunce e due segnalazioniTre denunce e due segnalazioni per consumo di sostanze stupefacenti. Sono i risultati del servizio di controllo eseguito venerdì dai carabinieri della compagnia di Ferrara tra il Gad e la zona delle ... ilrestodelcarlino.it

Doppio furto al market. Scattano tre denunceTre persone sono state denunciate a piede libero per furto aggravato in relazione a due distinti episodi avvenuti ai danni del supermercato Unes di via Roma 135 a Cassolnovo, nell’arco di appena due ... ilgiorno.it

Tre giorni di controlli straordinari tra Cornelia e Aurelio: 5 arresti, 3 denunce e 17 segnalati per uso di droga https://www.lacapitale.it/articolo/controlli-carabinieri-cornelia-aurelio-arresti-denunce - facebook.com facebook