Traversante Mirafiori una porzione della galleria sarà riprodotta in 3D

Un tratto del Traversante Mirafiori, un’opera idraulica costruita nel XIX secolo vicino a Rivergaro, sarà riprodotto in 3D. La galleria, ideata su indicazione di Cavour, serviva a convogliare le acque di subalveo e aumentare le portate superficiali nelle prese di Rivergaro. La riproduzione digitale permetterà di analizzare meglio la struttura e il suo funzionamento.

Il Traversante Mirafiori è un'opera idraulica che venne realizzata nella seconda metà dell'Ottocento nei pressi di Mirafiori di Rivergaro secondo indicazione di Camillo Cavour, per derivare le acque di subalveo ad incremento delle portate superficiali già raccolte nelle prese a Rivergaro.