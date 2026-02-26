Giovedì 26 febbraio iniziano tre giorni complicati per il settore dei trasporti in Italia. Si parte con aerei e aeroporti e si finisce sabato 28 con le ferrovie. Giovedì è in programma uno sciopero di 24 ore ma con le fasce di garanzia. Ci saranno anche presidi a Roma Fiumicino, Milano Linate, Malpensa e Napoli dalle 10 alle 16. Per quanto riguarda il comparto aereo, ci sarà l'agitazione nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways ed EasyJet, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac. Si ferma anche l'indotto. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto a dicembre 2024 a Ita Airways mentre quello di piloti e assistenti di volo di EasyJet è scaduto a settembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Trasporti, dal 26 febbraio tre giorni di sciopero: stop voli Ita e EasyJet, fermi treni FS, Italo e Trenord. Ecco fasce garantite e rimborsiPesanti disagi per chi viaggia in aereo e in treno: 170 collegamenti soppressi da Ita Airways e decine di cancellazioni anche per EasyJet, garantite...

Treni, aerei e scuola: tre giorni di sciopero a partire da giovedì, previsti disagiScatta lo sciopero nelle ferrovie, prima in Liguria e poi in tutta Italia, per diversi motivi tra cui l'aggressione di un capotreno a Imperia.

Temi più discussi: Trasporti, da oggi iniziano tre giorni di sciopero per il settore; Scioperi dei trasporti da oggi per tre giorni, nuovi schiavi, chi vince Sanremo tra le nuove proposte e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Sciopero nazionale trasporti dal 26 al 28 febbraio: stop voli Ita, EasyJet e treni FS, Italo, Trenord con fasce garantite e rimborsi; Sciopero 27-28 febbraio 2026.

Scioperi dei trasporti da oggi per tre giorni, nuovi schiavi, chi vince Sanremo tra le nuove proposte e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataLa ministra della Cultura francese Rachida Dati ha annunciato le dimissioni dal governo, per condurre la battaglia della sua vita: quella dell'elezione a sindaca di Parigi. Il primo turno è fissato ... today.it

Trasporti, da oggi iniziano tre giorni di sciopero per il settoreSi tratta dello sciopero che era stato proclamato per il 16 febbraio scorso e poi differito, dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a causa della coincidenza ... milanotoday.it

Oggi 14 nuovi autisti hanno firmato un contratto a tempo indeterminato in ATM. Il personale dell’Azienda Trasporti di Messina continua a crescere, con benefici concreti per tutto il trasporto pubblico locale, che negli ultimi anni ha raggiunto livelli di qualità impe - facebook.com facebook