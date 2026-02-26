In un mondo frenetico, i coreani propongono un modo diverso di affrontare il compito quotidiano di lavare i vestiti, trasformandolo in un momento di calma e riflessione. Attraverso una pratica chiamata dadeumi, si invita a dedicare attenzione e presenza a ogni gesto, rendendo il lavaggio un’occasione di relax. Questa prospettiva invita a riconsiderare le attività di tutti i giorni.

In un’epoca dominata dalla velocità e dal consumo rapido, la Corea del Sud offre una prospettiva rivoluzionaria su una delle incombenze domestiche più comuni: il bucato. Lungi dall’essere una semplice operazione meccanica da concludere nel minor tempo possibile, la cura degli indumenti nella cultura coreana è intrisa di una filosofia che unisce il rispetto per le materie prime alla celebrazione della comunità, trasformando il lavoro manuale in una vera e propria forma di presenza mentale. L’emblema di questo approccio è il Dadeumi, un rituale millenario che affonda le sue radici nella storia della penisola. Anticamente, il processo non prevedeva l’uso di ferri da stiro moderni, ma si basava su un metodo ritmico di percussione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trasformare il bucato in un momento di meditazione si può fare e ce lo insegnano i coreani (si chiama dadeumi)

