Trapianto di cuore danneggiato dal ghiaccio | indagati 12 sanitari

Un bambino di due anni muore a Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato: le indagini e le criticità emerse Un bambino di due anni è morto a Napoli dopo aver ricevuto un trapianto di cuore danneggiato dal freddo eccessivo durante il trasporto. La tragedia, avvenuta sabato mattina all'ospedale Monaldi, ha scatenato un'indagine approfondita sulle possibili negligenze mediche e logistiche. Le autorità stanno esaminando i cellulari dei sanitari indagati per omicidio colposo in concorso e hanno ispezionato due ospedali coinvolti nel caso. Ecco cosa sappiamo finora. Le indagini, coordinate dal pm Giuseppe Tittaferrante, si concentrano su errori medici e logistici.

Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato
Le ultime notizie dopo la morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e 4 mesi al quale il 23 dicembre 2025 è stato trapiantato un cuore danneggiato all'Ospedale Monaldi di Napoli e morto il 21 f

La morte di Domenico, 'provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda'
Agli atti degli inquirenti che indagano sulla morte di Domenico, il bimbo deceduto al Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato, come riporta la Repubblica, la testimonianza raccolta dai pm di

Per trasportare il cuore per il trapianto al piccolo Domenico, l'equipe dell'ospedale Monaldi ha utilizzato un box isotermico di vecchia generazione che somiglia molto ad un modello da spiaggia. Blu, con fascia bianca e manico arancione, era in dotazione a pa

