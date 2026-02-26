All’interno del Padiglione A di Area EXP, il sesto appuntamento della mostra itinerante “Trame d’impresa - storie di una identità che cambia”, progetto che indaga le storie di alcune aziende che hanno segnato la crescita economica e sociale dei Comuni della Pianura Veronese. Attraverso parole, immagini e video, il pubblico sarà guidato alla scoperta di come le radici rurali abbiano dato forma a nuovi modi di produrre, innovare e tramandare il sapere. Ospiti speciali di questo appuntamento, previsto dalle 17, alcuni esponenti delle aziende locali intervistate, Meccanica Fadini e F.lli Guarise, e i dirigenti dell’Associazione Appio Spagnolo e di Lignum, Distretto del Mobile di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it

