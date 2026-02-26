Una giornata drammatica sulle montagne della Valdidentro, dove due giovani sci alpinisti hanno perso la vita in un incidente improvviso. La notizia ha scosso il mondo dello sport in Italia, portando alla luce le sfide e i rischi di questo sport. La vicenda ha attirato l'attenzione di tutti, lasciando un senso di vuoto tra appassionati e addetti ai lavori.

Un grave lutto ha colpito il mondo dello sci italiano nella mattinata di oggi, quando sulle montagne della Valdidentro si è consumata una tragedia che non ha lasciato scampo a due giovani sci alpinisti. A perdere la vita è stata Marika Mascherona, 28 anni, originaria di Bormio, ex atleta della nazionale azzurra di sci alpino. Con lei è morto anche Alberto De Maron, 26 anni, entrambi travolti da una valanga staccatasi sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, in Alta Valtellina. L’allarme è scattato attorno alle 10:30. I due stavano risalendo in sci alpinismo quando, secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, un cornicione di neve avrebbe ceduto sotto i loro piedi a circa 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tragedia nello sci alpinismo: Marika Mascherona é scomparsa. Fu nel giro della Nazionale

Marika Mascherona e Alberto De Maron: chi sono le vittime della valanga di ValdidentroValdidentro (Sondrio), 26 febbraio 2026 – Due sportivi esperti, nati sulle montagne, amanti della montagna.

