Tragedia nell’arianese | 83enne trovata impiccata ad un albero

Un episodio drammatico si è verificato nelle campagne dell’arianese, dove una donna di 83 anni è stata trovata senza vita in un fondo agricolo. La donna si sarebbe tolta la vita impiccandosi a un albero di ulivo, lasciando sgomento tra i residenti della zona. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di quanto accaduto.

Tragedia del male di vivere nelle campagne dell’arianese, dove un’anziana donna di 83 anni è stata rinvenuta cadavere in un fondo, dopo essersi impiccata ad un albero di ulivo. La tragedia in contrada Serra dove l’anziana viveva. A fare la triste scoperta sono stato i familiari. A nulla è valso l’intervento da parte del 118 dopo essere stata allertata la centrale operativa di Avellino. Quando sul posto è giunto il personale sanitario, non vi era ormai più nulla da fare. La donna purtroppo è era già deceduta, probabilmente da alcune ore. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri, che hanno prontamente informato dell’accaduto il magistrato di turno della procura di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

