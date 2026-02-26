tragedia in valtellina una valanga travolge e uccide due ragazzi

Una valanga ha travolto due giovani sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nella zona di Valdidentro in Valtellina. L’incidente è avvenuto nel territorio di Sondrio e ha causato la morte delle due persone coinvolte. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per i due giovani.

La valanga si è staccata a tremila metri di altezza. Uno scenario che ha impegnato i soccorritori per quasi cinque ore Due persone, un uomo e una donna, sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina, in provincia di Sondrio. Secondo SondrioToday, si tratta di due giovani sci-alpinisti esperti, la bormina Marika Mascherona, di 28 anni, e il sondalino Alberto De Maron, classe 2001. La valanga si sarebbe staccata a circa 2.900 metri di quota, a poca distanza dalla cima del Monte Cornaccia, nella zona dei laghi di Cancano, al confine con la Svizzera. Uno scenario che ha impegnato i soccorritori per quasi cinque ore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

