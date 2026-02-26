Tragedia a Ostellato Donna trovata senza vita si fa strada l’ipotesi suicidio

La scena che soccorritori e inquirenti si erano trovati davanti agli occhi aveva tutte le caratteristiche per far pensare a un efferato delitto. Il passare delle ore ha però smentito l’apparenza. Gli accertamenti portati avanti per tutta la notte dai carabinieri hanno infatti aperto la strada a una verità comunque tragica, ma decisamente diversa. La donna di 55 anni di origini straniere trovata morta martedì sera a Ostellato con un coltello nel petto, si sarebbe tolta la vita. A indirizzare verso questa tesi – ormai praticamente certa, anche se sono in corso tutte le indagini necessarie a non tralasciare nessun aspetto – sono state le verifiche condotte in primis dagli investigatori dell’Arma e poi dal medico legale giunto sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

