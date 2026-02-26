Traffico Roma del 26-02-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 26 febbraio 2026, il traffico a Roma si presenta congestionato sulla Cristoforo Colombo a causa di un incidente. Le auto procedono a passo d’uomo e si registrano lunghe code in entrambe le direzioni. La situazione si ripercuote anche sulle strade vicine, creando rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito nella zona.

Luceverde Roma Buonasera a seguito di un incidente si sta in coda lungo la Cristoforo Colombo in direzione di Ostia tra il raccordo anulare e via di Acilia poi abbiamo un residuo sulla tangenziale anche qui per incidente tra la Tiburtina è San Lorenzo direzione San Giovanni ma anche tra tordiquinto e via dei Campi Sportivi sempre su questa carreggiata troviamo code traffico Vi ricordo che questa notte per lavori sarà chiusa al traffico la galleria Giovanni XXIII dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina in direzione Salaria di conseguenza saranno chiusi anche tutti gli accessi da via della Pineta Sacchetti via Pestalozzi via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

