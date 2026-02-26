Traffico Roma del 26-02-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 26 febbraio 2026, il traffico nella zona di Roma si presenta molto congestionato a causa di un incidente che coinvolge la Cristoforo Colombo, generando lunghe code e rallentamenti lungo la strada. La situazione richiede attenzione agli automobilisti in transito e possibili deviazioni. Sono in atto interventi da parte delle forze dell'ordine per gestire la viabilità e garantire la sicurezza.

Luceverde Roma Buonasera a seguito di un incidente si sta in coda lungo la Cristoforo Colombo in direzione di Ostia tra il raccordo anulare e via di Acilia poi abbiamo un residuo sulla tangenziale anche qui per incidente tra la Tiburtina è San Lorenzo direzione San Giovanni ma anche tra tordiquinto e via dei Campi Sportivi sempre su questa carreggiata troviamo code traffico Vi ricordo che questa notte per lavori sarà chiusa al traffico la galleria Giovanni XXIII dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina in direzione Salaria di conseguenza saranno chiusi anche tutti gli accessi da via della Pineta Sacchetti via Pestalozzi via.