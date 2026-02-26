Alle 18:30 del 26 febbraio 2026, si sono formate code sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma a causa di un incidente che ha coinvolto almeno un veicolo. Il traffico si presenta congestionato in quella zona, con rallentamenti che interessano le auto in transito. La situazione rimane critica fino a quando le autorità non intervengono per ripristinare la normale circolazione.

Luceverde Roma Buonasera un incidente provoca code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra l'Aurelia e Casal del Marmo poi a seguire troviamo altre cose ma per traffico tra Nomentana e La Rustica è sempre per traffico Ci sono rallentamenti con code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina auto in fila per un incidente sulla Cristoforo Colombo era il raccordo e via di Malafede verso Ostia per segnalare code per incidente anche sulla tangenziale Tra lo svincolo per La A24 è San Lorenzo verso San Giovanni sulla stessa carreggiata code per traffico anche tra Corso di Francia e Salaria e restiamo sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2026 ore 18:30

