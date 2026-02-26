Traffico Roma del 26-02-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma, alle 16:30 del 26 febbraio 2026, presenta alcune criticità in diverse zone della città. La situazione è monitorata costantemente da Roma Mobilità, che segnala code e rallentamenti su alcune arterie principali. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni e a pianificare eventuali percorsi alternativi per evitare disagi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità code per incidente in via Foro Italico siamo nella zona nord della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni incidente con code anche in carreggiata opposta Quindi verso lo stadio Olimpico tra Largo e via Salaria nella zona di Piazza Bologna per lavori urgenti è chiusa via Di Villa Ricotti 3 via Giovanni Battista de Rossi e viale di Villa Massimo chiusa anche via Costantino siamo in zona Garbatella Ostiense Tra Piazza Adele Zoagli Mameli e via Cristoforo Colombo Vi ricordo che questa notte sarà chiusa al traffico la galleria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 26 02 2026 ore 16 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2026 ore 16:30

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito su via Belmonte in Sabina...

Traffico Roma del 16-02-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nuovi lavori di potatura questa mattina in via Labicana...

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Blocco del traffico a Roma, quarta domenica ecologica: oggi 22 febbraio si fermano i veicoli a motore. Ecco le fasce orarie; Il 22 febbraio è domenica ecologica; Blocco del traffico a Roma, il 22 febbraio niente auto nella fascia verde.

traffico roma del 26Traffico Roma del 26-02-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato e domenica la nuova fase di potature sulla circonvallazione ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 26-02-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati resta intenso il traffico sulla rete viaria laziale sulla A24 Roma L'Aquila rallentamenti per lavori tra Castel Madama e ... romadailynews.it