Traffico Roma del 26-02-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma, alle 16:30 del 26 febbraio 2026, presenta alcune criticità in diverse zone della città. La situazione è monitorata costantemente da Roma Mobilità, che segnala code e rallentamenti su alcune arterie principali. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni e a pianificare eventuali percorsi alternativi per evitare disagi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità code per incidente in via Foro Italico siamo nella zona nord della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni incidente con code anche in carreggiata opposta Quindi verso lo stadio Olimpico tra Largo e via Salaria nella zona di Piazza Bologna per lavori urgenti è chiusa via Di Villa Ricotti 3 via Giovanni Battista de Rossi e viale di Villa Massimo chiusa anche via Costantino siamo in zona Garbatella Ostiense Tra Piazza Adele Zoagli Mameli e via Cristoforo Colombo Vi ricordo che questa notte sarà chiusa al traffico la galleria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: traffico in tilt al casello di Roma Nord, il video Domenica sera caos al casello di Roma Nord, dove un enorme ingorgo ha bloccato completamente il traffico in autostrada. Nel video si vedono lunghe file di auto ferme, con automobilisti rimasti in cod - facebook.com facebook