Traffico Roma del 26-02-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul traffico di Roma del 26 febbraio 2026 alle 14:30, si registrano alcune criticità e rallentamenti in diverse zone della città. La situazione viene monitorata costantemente dai servizi di mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti. Le autorità invitano a prestare attenzione alle indicazioni e alle eventuali variazioni del traffico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato e domenica la nuova fase di potature sulla circonvallazione Gianicolense sono previste chiusure al traffico modifiche per il trasporto pubblico in particolare la linea tram 8 viaggerà bus tra la stazione Trastevere il Casaletto mentre il servizio tram sarà regolare tra la stazione Trastevere Piazza Venezia dettagli su romamobilita.it e sabato pomeriggio sono in programma tre cortei in città il primo si svolgerà a partire dalle 14 da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni sono attese 10000 persone sono previste deviazioni per 30 linee... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 26 02 2026 ore 14 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-02-2026 ore 14:30

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 14:30Claudia Conte (Osservatorio Nazionale contro il Bullismo):” Il cinquanta per cento degli under 20 subisce atti di offesa dai coetanei.

Traffico Roma del 14-02-2026 ore 14:30Claudia Conte (Osservatorio Nazionale contro il Bullismo):” Il cinquanta per cento degli under 20 subisce atti di offesa dai coetanei.

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Il 22 febbraio è domenica ecologica; Blocco del traffico a Roma, quarta domenica ecologica: oggi 22 febbraio si fermano i veicoli a motore. Ecco le fasce orarie; Roma, Grande raccordo: incidente mortale. Traffico rallentato.

traffico roma del 26Traffico Roma del 26-02-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato e domenica la nuova fase di potature sulla circonvallazione ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 26-02-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati resta intenso il traffico sulla rete viaria laziale sulla A24 Roma L'Aquila rallentamenti per lavori tra Castel Madama e ... romadailynews.it