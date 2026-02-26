Traffico Roma del 26-02-2026 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di rifacimento del manto stradale in via Volturno sono in programma oggi e domani tra le 21 e le 5 per quel che riguarda il trasporto pubblico sono previste deviazioni per 10 linee di bus 8 di Ur e due notturne la n 66 e la n 92 sabato pomeriggio sono in programma due cortei in città il primo a partire dalle 14:30 alla Garbatella da Largo delle Sette Chiese via Ostiense con a possibili deviazioni per 9 linee di bus l'altro corteo invece si svolgerà a partire dalle 17 a Cinecittà partenza e ritorno Saranno in piazza San Giovanni Bosco in caso saranno possibili deviazioni o brevi Stop per la linea di bus 558 domenica mattina spazio alla 51esima edizione della Mezza Maratona Roma Ostia il piano trasporti è sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

