Traffico Roma del 26-02-2026 ore 08 | 30

Luceverde Roma traffico ancora intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti dalla diramazione Roma nord alla Nomentana e proseguendo code dalla Casilina a piedi dalla Pontina alla Roma Fiumicino in carreggiata esterna code dalla Casilina alla 24 intenso il traffico anche sul tratto Urbano della A24 con code da Tor Cervara alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est e rallentamenti e code dalla Prenestina viale Castrense verso San Giovanni è da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico lunghe code sulla sala via da Fidene a via dei Prati Fiscali a complicare la situazione sia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma line Trovati al Flaminio lavori sulle alberature lungo passeggiata di Ripetta che resterà chiusa al traffico fino al 14 febbraio...

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati lunedì 2 febbraio Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico o Data l'ora ci...

Roma, Grande raccordo: incidente mortale. Traffico rallentatoLo scontro tra un'autovettura e una moto tra le uscite 25 e 26 del GRA, tra via Laurentina e la Pontina, è costato la vita a una persona. Il transito è consentito solo sulla corsia di emergenza, con c ... rainews.it

