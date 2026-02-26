Traffico Roma del 26-02-2026 ore 07 | 30

Luceverde Roma trovati Data l'ora ci sono incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla Cassia e la Flaminia concludi rispettivamente dalla Tomba di Nerone e da Labaro a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Firenze a via dei Prati Fiscali a complicare la situazione è una riduzione della sede stradale all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est e rallentamenti con code dalla Prenestina viale Castrense verso San Giovanni via delle Valli a via dei Campi Sportivi in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 07-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati in centro per Verifiche Tecniche sulle alberature a seguito della caduta di un pino permane il divieto di transito per...

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati lunedì 2 febbraio Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico o Data l'ora ci...

Roma: traffico in tilt al casello di Roma Nord, il video Domenica sera caos al casello di Roma Nord, dove un enorme ingorgo ha bloccato completamente il traffico in autostrada. Nel video si vedono lunghe file di auto ferme, con automobilisti rimasti in cod - facebook.com facebook