Traffico Roma del 26-02-2026 ore 07 | 30

Luceverde Roma trovati Data l'ora ci sono incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla Cassia e la Flaminia concludi rispettivamente dalla Tomba di Nerone e da Labaro a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Firenze a via dei Prati Fiscali a complicare la situazione è una riduzione della sede stradale all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est e rallentamenti con code dalla Prenestina viale Castrense verso San Giovanni via delle Valli a via dei Campi Sportivi in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

