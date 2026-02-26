Traffico Lazio del 26-02-2026 ore 17 | 30

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sulla carreggiata interna del raccordo, causando rallentamenti e code nel traffico della regione Lazio. La situazione sta creando disagi agli automobilisti in transito, con i mezzi che procedono a passo d’uomo mentre le autorità intervenute gestiscono la situazione. Le condizioni del traffico rimangono complicate nella zona interessata.

luce verde Lazio Buon pomeriggio un incidente provoca code sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma tra Casal del Marmo e Cassia altre code a seguire tra la Nomentana hai La Rustica per traffico intenso è sempre per traffico intenso troviamo rallentamenti e code anche in esterna tra la Roma e Fiumicino e La Romanina rallentamenti e code poi sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo è sempre sulla A24 Vi ricordo che a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina ce l'hai chiusa la complanare dal raccordo a Ponte di Nona verso lunghezza Chiusa di conseguenza l'uscita di Settecamini per chi.

AVVISO ALLA CITTADINANZA. ORDINANZA RELATIVA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLA CONDOTTA ACEA Chiusura via Santa Maria dalle 7 del 19 febbraio alle ore 20 del 31 marzo e comunque fino a fine lavori. Circolazione interdetta in via Santa M - facebook.com facebook