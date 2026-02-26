Un giro d’affari di diverse centinaia di migliaia di euro che ruotava attorno a un unico perno: la cocaina. Per 4 persone sono scattate le manette Quattro persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Milano al termine di un’indagine della squadra mobile. Si tratta di quattro cittadini albanesi gravemente indiziati di essere, a vario titolo, promotori, organizzatori e partecipi di una associazione finalizzata al traffico e allo spaccio della “bianca”. I detective della sezione criminalità straniera della squadra mobile di Milano, diretta da Alfonso Iadevaia, sono arrivati a loro al termine di un’indagine che si è sviluppata tra maggio e settembre 2022. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Traffico di cocaina, telefoni criptati, soldi e covi a Milano: arrestati 4 albanesi

