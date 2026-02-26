Tra le promotrici della prima legge contro la violenza sessuale | Alberta De Simone da Mattarella

Un incontro al Quirinale ha visto la partecipazione di un’onorevole, simbolo di un impegno importante su un tema delicato. La visita si è svolta in un contesto istituzionale, con il rappresentante delle istituzioni che ha dialogato con il Presidente della Repubblica. L’evento ha attirato l’attenzione su questioni di rilevanza sociale e politica, sottolineando l’interesse verso iniziative di rilevanza pubblica.

La presenza dell’onorevole Alberta De Simone al Quirinale, ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rappresenta un momento di grande significato istituzionale e civile per per l’Irpinia tutta. L’incontro si è svolto in occasione del trentesimo anniversario della legge n. 66 del 1996, la riforma che ha segnato una svolta storica nell’ordinamento italiano, trasformando la violenza sessuale da reato contro la morale a reato contro la persona. A guidare la delegazione delle parlamentari protagoniste di quella stagione riformatrice è stata proprio Alberta De Simone, originaria di Atripalda, figura di primo piano dell’impegno politico e sociale irpino e nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tra le promotrici della prima legge contro la violenza sessuale: Alberta De Simone da Mattarella Violenza su donne: incontro Pd-Fondazione Iotti a 30 anni da legge contro violenza sessualeRoma, 13 feb (Adnkronos) - 'Dal reato contro la persona alla cultura del consenso. Leggi anche: "Se non c'è consenso è stupro", il corteo contro la modifica della legge sulla violenza sessuale Discussioni sull' argomento Sovereignty-washing dei Big Tech: come gli hyperscaler vendono Sovranità Digitale senza garantirla; Nucleare: ENEA nella alleanza FUSION NOW con ricerca, industria e Commissione UE; La rivoluzione al punto zero, Silvia Federici presenta il suo libro al Circolo Arci Belleri; centrale district e avis milano: donazione da gi group, il grande cuore del distretto per la città olimpica. Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, ha ricevuto al #Quirinale una delegazione di parlamentari protagoniste dell'approvazione della legge n. 66 del 1996 contro la #violenza sessuale, guidata da Alberta De Simone, in occasione del trentesimo - facebook.com facebook