Tra gomme lisce eccessi di velocità e portelloni pericolanti | mezzi pesanti e autobus nel mirino della PolStrada

Nella provincia di Forlì-Cesena, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli su mezzi pesanti e autobus, concentrandosi su condizioni di sicurezza e rispetto delle normative. Durante le verifiche, sono stati individuati veicoli con gomme consumate, eccesso di velocità e portelloni non sicuri. L'operazione fa parte di un’iniziativa europea volta a garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Ha interessato anche la provincia di Forlì-Cesena la campagna di controlli della Polizia Stradale “Truck & Bus” organizzata dal Network Europeo ‘Roadpol’, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi membri, tranne la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Gomme lisce e freni usurati: la Polizia Stradale costringe ai box tre camion fermati sull'A14Complessivamente sono state elevate 128 infrazioni al Codice della Strada e decurtati oltre 300 punti dalle patenti di guida Oltre 189 veicoli...

Scoppio della cisterna ed incidente fra mezzi pesanti: tratto chiuso tra Caianello e CapuaTempo di lettura: 2 minutiAlle 20:15 di oggi, 23 dicembre 2025, sulla A1 Milano-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Caianello...

Assogomma e Polstrada: un'auto su dieci ha le gomme lisceQuasi 10 mila vetture controllate e una percentuale di pneumatici lisci rilevati che è rimasta costante attorno al 10%, indipendentemente dall’età del veicolo. Senza dubbio, è questo il dato più ... quattroruote.it

Vacanze Sicure, l’allarme di Assogomma e Polstrada: Un’auto su dieci circola con gomme lisceDalla campagna 2024 di controllo e prevenzione portata avanti dalla Polizia di Stato e supportata da Assogomma che ha condotto a 10.000 accertamenti sugli pneumatici (preceduti da una formazione ... ilfattoquotidiano.it