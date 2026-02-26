Tornano gli Agrumi dell’Amicizia di Africa Mission per sostenere l’Uganda
Riprendono anche quest’anno gli agrumi dell’amicizia, una iniziativa di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo per raccogliere fondi destinati ai progetti in Uganda. La campagna, che coinvolge diverse città italiane, mira a sostenere le attività del Movimento ormai da più di cinque decenni. La vendita degli agrumi rappresenta un modo semplice e diretto per contribuire alle iniziative di sviluppo in Africa.
Puntuali come un orologio svizzero, tornano anche quest'anno gli Agrumi dell'Amicizia. La campagna solidale targata Africa Mission Cooperazione e Sviluppo per raccogliere fondi destinati ai progetti che il Movimento porta avanti in Uganda da 54 anni è alle porte: in diverse città italiane i.
Domenica 1 marzo i volontari allestiranno alcuni banchetti fuori dalle parrocchie cittadine di San Giuseppe Operaio, Corpus Domini, Santa Franca, San Corrado e da quelle di Settima, Agazzano e Podenzano Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo Ong facebook
Non è ancora #Quaresima, ma quasi ci siamo: Don Sandro De Angeli si è messo le mani avanti. Ecco allora l'introduzione al cammino che puoi leggere qui: africamission.org/documents/Camm… Il messaggio di Papa Leone invece lo trovi qui: africamissi x.com