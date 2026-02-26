Torna ' Stelle nello Sport' | tutte le iniziative dell' edizione 2026

Anche nel 2026 torna ‘Stelle nello Sport’, arrivato alla sua 27esima edizione. Questo progetto, nato nel 2000, mira a sostenere e valorizzare il movimento sportivo ligure attraverso iniziative dedicate. L’obiettivo è promuovere la cultura sportiva e i valori che essa rappresenta come strumenti di crescita e integrazione sociale. La rassegna coinvolge diverse attività e manifestazioni sul territorio ligure.

Trona anche nel 2026 'Stelle nello Sport', giunto alla 27esima edizione. Progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare il movimento sportivo ligure, promuovendo la cultura e i valori dello sport quale straordinario fattore educativo e di presidio socio-culturale.Cultura, inclusione e.