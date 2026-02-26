Torna ’Sbaraccando’ Week-end di shopping nel centro storico
Torna Sbaraccando. Il centro storico di Poggibonsi si prepara a cambiare volto per un intero fine settimana. Da oggi a domenica una nuova edizione dell’evento organizzato da ViaMaestra Centro commerciale naturale. Le strade del cuore antico della città si trasformano quindi in mercato delle occasioni di fine stagione, in più di un settore merceologico. L’iniziativa, non da oggi un pilastro nel calendario dell’associazione, racchiude insomma un invito a cittadini e visitatori a riscoprire il piacere dello shopping all’aria aperta. I commercianti esporranno il meglio delle loro collezioni a prezzi imperdibili, creando un percorso espositivo dall’abbigliamento per uomo, donna e bambino alle calzature di tendenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
